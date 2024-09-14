Четыре кабинета реконструировали в Великолукском медицинском колледже
Четыре учебных класса отремонтировали в Великолукском медицинском колледже. Об этом ПАИ сообщили в комитете по здравоохранению Псковской области.
«Каждый год в Великолукском медицинском колледже проводится работа, направленная на создание кабинетов-мастерских, отвечающих международным стандартам медицинских образовательных учреждений. Ко Дню знаний сдано ещё четыре красивых учебных класса!» – отметили в комитете.
Великолукский медицинский колледж получил федеральную премию в размере двух миллионов рублей на развитие своей структуры по итогам финала Всероссийского конкурса «Большая перемена». Органы студенческого самоуправления учреждения на сборе приняли решение направить средства на полную реконструкцию четырёх кабинетов.
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