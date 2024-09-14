Четыре кабинета реконструировали в Великолукском медицинском колледже

14:32, 14 сентября 2024, ПАИ

Четыре учебных класса отремонтировали в Великолукском медицинском колледже. Об этом ПАИ сообщили в комитете по здравоохранению Псковской области.

«Каждый год в Великолукском медицинском колледже проводится работа, направленная на создание кабинетов-мастерских, отвечающих международным стандартам медицинских образовательных учреждений. Ко Дню знаний сдано ещё четыре красивых учебных класса!» – отметили в комитете.

Великолукский медицинский колледж получил федеральную премию в размере двух миллионов рублей на развитие своей структуры по итогам финала Всероссийского конкурса «Большая перемена». Органы студенческого самоуправления учреждения на сборе приняли решение направить средства на полную реконструкцию четырёх кабинетов.