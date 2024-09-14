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Общество

Акцию сбора текстиля для приюта «Шанс» запустили в Пскове

Акцию сбора текстиля для приюта «Шанс» запустили на «Экобазе 60» в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в организации.

Псковичи до 28 сентября могут принести на «Экобазу» (Псков, улица Максима Горького, дом 1, корпус 52) пледы и одеяла любых размеров, постельное бельё, кухонные и банные полотенца любых размеров, коврики небольших размеров, металлические кастрюли и миски ёмкостью от двух литров и более.

Весь текстиль должен быть выстиран и хорошо просушен, отметили организаторы акции. Кроме того, псковичи могут передать через «Экобазу» ошейники, поводки, расчёски и одноразовые пелёнки.

Добавим, что работу «Экобазы 60» в Пскове организовывает автономная некоммерческая организация «Институт переработки вторсырья». Активисты на практике показывают, как можно бороться с причиной проблем растущих свалок, учат правильно готовить вторсырьё к переработке и собирать его раздельно.

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