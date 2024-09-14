Пассажирка пострадала после опрокидывания автомобиля в Стругокрасненском районе

17:31, 14 сентября 2024, ПАИ

ДТП произошло у деревни Сковородка в Стругокрасненском районе. Там водитель автомобиля Renault не справился с управлением, из-за чего машина опрокинулась. Об этом сообщает телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ









В результате ДТП пострадала пассажирка автомобиля. Медицинскую помощь ей оказали на месте. От госпитализации пострадавшая отказалась.

На месте работают бригада скорой помощи, сотрудники ГАИ, пожарные подразделения. Обстоятельства произошедшего выясняются