Пассажирка пострадала после опрокидывания автомобиля в Стругокрасненском районе
ДТП произошло у деревни Сковородка в Стругокрасненском районе. Там водитель автомобиля Renault не справился с управлением, из-за чего машина опрокинулась. Об этом сообщает телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».
В результате ДТП пострадала пассажирка автомобиля. Медицинскую помощь ей оказали на месте. От госпитализации пострадавшая отказалась.
На месте работают бригада скорой помощи, сотрудники ГАИ, пожарные подразделения. Обстоятельства произошедшего выясняются
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