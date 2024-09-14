Фестиваль печёной картошки прошёл в Себежском районе
Фестиваль печёной картошки прошёл на территории национального парка «Себежский» в деревне Рудня. Об этом пишет газета «Призыв».
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Фото: газета «Призыв»
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Фото: газета «Призыв»
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Фото: газета «Призыв»
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Фото: газета «Призыв»
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Фото: газета «Призыв»
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Фото: газета «Призыв»
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Фото: газета «Призыв»
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Фото: газета «Призыв»
На фестивале работало несколько площадок, на одной из которых был организован конкурс команд по запеканию картофеля. Также для гостей провели кулинарный мастер-класс псковских рестораторов.
Кроме того, на фестивале можно было попрактиковаться в стрельбе из лука. Всем желающим помогал руководитель клуба «Былины древнего Пскова» Василий Мизгирёв.
На протяжении всего мероприятия гостей радовали своими концертными номерами «Маленькая компания» и «Рассыпуха». А в завершение встречи звучали песни у костра в исполнении бардов из Пскова.
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