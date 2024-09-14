Фестиваль печёной картошки прошёл в Себежском районе

18:32, 14 сентября 2024, ПАИ

​Фестиваль печёной картошки прошёл на территории национального парка «Себежский» в деревне Рудня. Об этом пишет газета «Призыв».



Фото: газета «Призыв»



Фото: газета «Призыв»



Фото: газета «Призыв»



Фото: газета «Призыв»



Фото: газета «Призыв»



Фото: газета «Призыв»



Фото: газета «Призыв»



Фото: газета «Призыв»















На фестивале работало несколько площадок, на одной из которых был организован конкурс команд по запеканию картофеля. Также для гостей провели кулинарный мастер-класс псковских рестораторов.

Кроме того, на фестивале можно было попрактиковаться в стрельбе из лука. Всем желающим помогал руководитель клуба «Былины древнего Пскова» Василий Мизгирёв.

На протяжении всего мероприятия гостей радовали своими концертными номерами «Маленькая компания» и «Рассыпуха». А в завершение встречи звучали песни у костра в исполнении бардов из Пскова.