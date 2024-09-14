Сотрудники уголовно-исполнительной инспекции приняли участие во всероссийском субботнике в Пскове

19:33, 14 сентября 2024, ПАИ

Порядка 200 человек, в том числе представители уголовно-исполнительной инспекции УФСИН России по Псковской области, приняли участие во всероссийском субботнике на территории вдоль реки Великой. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

Для уборки выбрали прибрежную зону – Степановский лужок: от здания бывшего радиозавода до моста Александра Невского. Волонтёры убрали накопившийся мусор, осколки стекла, упавшие ветки и листья.

«Кто, если не мы – жители нашего города, обязаны содержать его в чистоте, беречь местную природу? Именно поэтому мы традиционно принимаем участие в экологических мероприятиях, не остаёмся в стороне от общего благородного дела», – отметил заместитель начальника УИИ Дмитрий Ополченский.