Грейдирование улиц с грунтовым покрытием проходит в Дно

22:09, 14 сентября 2024, ПАИ

Грейдирование улиц с грунтовым покрытием проходит в Дно. Об этом сообщил глава Дновского района Михаил Шауркин в своём Telegram-канале.



Фото: Telegram-канал Михаила Шауркина



Фото: Telegram-канал Михаила Шауркина



Фото: Telegram-канал Михаила Шауркина





Грейдирование – это выравнивание дороги с целью получения нужного профиля и уклона. Работы выполняются в рамках муниципального контракта администрации городского поселения Дно.