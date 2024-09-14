Грейдирование улиц с грунтовым покрытием проходит в Дно
Грейдирование улиц с грунтовым покрытием проходит в Дно. Об этом сообщил глава Дновского района Михаил Шауркин в своём Telegram-канале.
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Фото: Telegram-канал Михаила Шауркина
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Фото: Telegram-канал Михаила Шауркина
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Фото: Telegram-канал Михаила Шауркина
Грейдирование – это выравнивание дороги с целью получения нужного профиля и уклона. Работы выполняются в рамках муниципального контракта администрации городского поселения Дно.
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