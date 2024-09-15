15 сентября театр кукол в Пскове откроет сезон премьерой «Аленького цветочка»
15 сентября Театр кукол в Пскове откроет 62-й сезон премьерой «Аленького цветочка», сообщили ПАИ в Театрально-концертной дирекции Псковской области.
Сеансы намечены на 12:00 и 14:00. Билеты на спектакли Псковского театра кукол можно приобрести в кассе театра и на сайте.
Спектакль подойдет для детей старше шести лет.
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