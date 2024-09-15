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День покровителя овец и коз наступил по народному календарю

15 сентября отмечается память мученика Маманта, а также его родителей Феодота и Руфины, сообщает calend.ru.

Мать и отец Маманта были знатными людьми, но за открытое исповедание христианства их заключили в темницу, где они оба и скончались. Перед смертью Руфина разрешилась от бремени сыном, которого она препоручила Богу. Мальчика взяла на воспитание богатая вдова — христианка Амия. Она же погребла тела его родителей. Амия вырастила Маманта добрым христианином и образованным человеком.

Обладая даром красноречия, юноша обратил в свою веру многих сверстников. О проповедях Маманта донесли правителю Демокриту, который отослал юношу к императору Аврелиану. Тот сначала лаской, а затем угрозами пытался совратить молодого христианина с пути истинного. Когда это не помогло, император подверг Маманта жестоким пыткам и хотел утопить в море, но юношу спас ангел, унеся его на высокую гору в пустыне неподалеку от Кесари. Там Мамант основал церковь и стал проводить жизнь в строгом воздержании и молитвах, помогая христианам в недугах и скорбях.

На Руси мученика Маманта называли Мамонтием Овчинником, или Овчарником, и считали покровителем овец и коз. Дело в том, что когда святой жил в пустыне, к нему приходили дикие козы, которых он доил и делал из молока сыры. В день Мамонтия не полагалось выгонять скотину со двора, в противном случае ей грозили болезни и прочие напасти. А вот на стол хорошо было поставить блюда из козьего молока — тот же сыр или творог.

С Мамонтия начинались гулянья парней. После окончания полевых работ всем молодым людям, которым предстояло идти в рекруты, давали полную свободу и более не нагружали никаким трудом до самого набора (он обычно случался в ноябре). Парни наряжались в праздничную одежду, ходили в гости друг к другу, устраивали игры и шуточные драки. В народе подмечали: к Мамонтию черемуха должна была полностью сбросить свой летний наряд.

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