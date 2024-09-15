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Общество

День работников леса отмечается сегодня

В третье воскресенье сентября отмечается День работников леса, сообщает calend.ru.

13 августа 1966 года был принят указ Президиума Верховного Совета СССР об установлении данного праздника, а в 1980 году Указом Президиума Верховного Совета СССР № 3018-Х «О праздничных и памятных днях» подтверждено его празднование в третье воскресенье сентября.

Леса – это не только лёгкие планеты Земля, но и источник неисчерпаемых богатств: он кормит, одевает, согревает и лечит. Лес – самое большое природное богатство, залог экологической безопасности, приоритетная составляющая народно-хозяйственного комплекса и основа экономической стабильности многих стран.

Подсчитано, что леса занимают около трети площади суши, общая площадь лесов на Земле составляет 38 млн кв. км. Половина этой лесной зоны принадлежит тропическим лесам, четвёртая часть расположена в Северном полушарии. Площадь лесов в России составляет примерно 8 млн кв. км.

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