Всероссийский фестиваль детского творчества «У Лукоморья» завершается в Пушкинских Горах
Всероссийский фестиваль детского творчества «У Лукоморья», посвящённый 225-летию со дня рождения Александра Пушкина, завершается в Пушкинских Горах. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского областного центра народного творчества.
В фестивале принимали участие детские и молодёжные творческие объединения, ансамбли (фольклорные, народно-певческие, вокально-инструментальные, танцевальные), певцы-солисты, сказители.
На фестивале собрались творческие коллективы из Москвы, Пензы, Мирного, Рыбинска, Челябинска, Волгограда, Тюмени, Пскова, Себежа, Пушкинских Гор, Великих Лук, Петрозаводска.
Среди участников – Галина Березина и Евгения Листкова, педагоги Детского дома творчества Пскова. Эти же наставники представляют Псковскую область с народным коллективом фольклорного ансамбля «Уграда».
Фестиваль проходит при поддержке правительства Псковской области, регионального комитета по культуре, Псковского областного центра народного творчества, Пушкинского заповедника.
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