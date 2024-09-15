Всероссийский фестиваль детского творчества «У Лукоморья» завершается в Пушкинских Горах

09:53, 15 сентября 2024, ПАИ

Всероссийский фестиваль детского творчества «У Лукоморья», посвящённый 225-летию со дня рождения Александра Пушкина, завершается в Пушкинских Горах. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского областного центра народного творчества.

В фестивале принимали участие детские и молодёжные творческие объединения, ансамбли (фольклорные, народно-певческие, вокально-инструментальные, танцевальные), певцы-солисты, сказители.

На фестивале собрались творческие коллективы из Москвы, Пензы, Мирного, Рыбинска, Челябинска, Волгограда, Тюмени, Пскова, Себежа, Пушкинских Гор, Великих Лук, Петрозаводска.

Среди участников – Галина Березина и Евгения Листкова, педагоги Детского дома творчества Пскова. Эти же наставники представляют Псковскую область с народным коллективом фольклорного ансамбля «Уграда».

Фестиваль проходит при поддержке правительства Псковской области, регионального комитета по культуре, Псковского областного центра народного творчества, Пушкинского заповедника.