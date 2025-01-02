Почти 30 резервных источников снабжения электроэнергией подключили в Псковской области

22:32, 02 января 2025, ПАИ

27 резервных источников снабжения электроэнергией подключили в Островском, Опочецком, Порховском, Дновском, Дедовичском, Новоржевском, Себежском муниципальных образованиях в связи с непогодой. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём телеграм-канале.

«В течение дня энергетики сделали всё, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение жителям области. Значительная часть проблем решена», – отметил губернатор.

По состоянию на 22:00 без электричества осталось порядка тысячи человек. Днём эта цифра была в четыре раза больше.

«Дополнительно подключено 27 РИСЭ в Островском, Опочецком, Порховском, Дновском, Дедовичском, Новоржевском, Себежском муниципальных образованиях. Спасибо энергетикам за высокий темп работы в праздничные дни, вопреки всем сложностям. Все главы также на связи, по максимуму способствуют скорейшей нормализации ситуации», – подчеркнул глава региона.

Сообщить об отключениях можно по круглосуточному бесплатному телефону 8-800-220-0-220 и телефону 122.

Ранее сообщалось, что более двух тысяч км ЛЭП восстановили энергетики в Псковской и Новгородской областях.