Более двух тысяч км ЛЭП восстановили энергетики в Псковской и Новгородской областях

21:08, 02 января 2025, ПАИ

«Россети Северо-Запад» восстановили 2 414 км ЛЭП в Новгородской и Псковской областях после метели и сильного ветра. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе компании.

Энергетики включили 97 линий электропередачи и 1 025 трансформаторных подстанций.

В Новгородском и Псковском филиалах «Россети Северо-Запад» сохраняется особый режим. Специалисты продолжают круглосуточно работать до полной ликвидации последствий стихии, отметили в компании.

«Россети Северо-Запад» обращают внимание на необходимость строгого соблюдения правил техники безопасности вблизи энерготехнических установок и линий электропередачи. Запрещается приближаться к оборванным проводам ЛЭП ближе восьми метров, самостоятельно восстанавливать электроснабжение.

Сообщить о нарушениях электроснабжения можно по круглосуточному бесплатному телефону «Россетей» 8-800-220-0-220 (короткий номер для мобильных телефонов – 220).

Ранее сообщалось, что 78 бригад энергетиков продолжают ликвидировать отключения электричества из-за непогоды в Псковской области.