Псковскую кавер-группу показали в программе с Андреем Малаховым

19:58, 02 января 2025, ПАИ

Псковскую кавер-группу «Малина» показали в программе «Песни от всей души» с Андреем Малаховым на телеканале «Россия 1», передаёт корреспондент ПАИ.

Девушки Алёна Яковлева и Малда Микелис исполнили песню «Первое лето без него».

Алёна Яковлева поделилась, что работает педагогом в центре «Наставник», где преподаёт музыку и вокал. Сама она родилась в Сланцах. Малда же рассказала, что её назвали в честь бабушки. «Мои родители приехали из Риги и жили в деревне Мирный. Очень мирная и спокойная деревня», – отметила она.

Добавим, что программа «Песни от всей души» выходит на телеканале «Россия 1». В гостях у Андрея Малахова за одним столом собираются его новые герои: таланты-самородки, кому есть чем гордиться и поразить страну. В перерывах между разговорами герои исполняют любимые народные песни и известные хиты.