О значимых проектах по благоустройству Пскова в 2024 году рассказал Борис Елкин

21:24, 02 января 2025, ПАИ

О значимых проектах в Пскове в 2024 году рассказал глава города Борис Елкин в своём телеграм-канале.

«В 2024 году мы продолжили благоустраивать наш любимый город. Пожалуй, самым ярким событием стало открытие мультимедийного фонтана, который с весны до осени пользовался небывалой популярностью среди псковичей и туристов. Новыми точками притяжения также стали парк аттракционов «Волшебная гора» и два новых пляжа. Огромное спасибо за эти проекты губернатору Михаилу Ведерникову и инвесторам», – отметил глава Пскова.

Кроме того, благодаря национальному проекту «Жильё и городская среда» в Пскове появился сквер на Сиреневом бульваре. Кроме того, во дворах улиц Технической, Алтаева и Звёздной обустроены три спортивные площадки, а в Овсище реализован первый в Пскове инициативный проект «Белочкин хуторок». Также приведена в порядок общественная территория у дома № 2 на улице Конной, отремонтирован двор на Гражданской, 17а, установлены новые детские площадки, обновлены знаки на въездах в Псков.

«Многое из перечисленного произошло благодаря неравнодушным псковичам, которые разрабатывали проекты, активно продвигали их, голосовали и контролировали исполнение. Такими стали и 34 проекта территориальных общественных самоуправлений, с помощью которых удалось значительно улучшить среду проживания. Есть и задел на будущее: разработан проект благоустройства сквера у гостиницы «Рижская». Его воплощение в жизнь начнётся уже в этом году», – заключил глава города.

Ранее сообщалось, что значимые для Пскова проекты перечислил глава города в «Интервью недели» телеканалу «Первый Псковский».