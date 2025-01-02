Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

О значимых проектах по благоустройству Пскова в 2024 году рассказал Борис Елкин

О значимых проектах в Пскове в 2024 году рассказал глава города Борис Елкин в своём телеграм-канале.

Фото: телеграм-канал Бориса Елкина

«В 2024 году мы продолжили благоустраивать наш любимый город. Пожалуй, самым ярким событием стало открытие мультимедийного фонтана, который с весны до осени пользовался небывалой популярностью среди псковичей и туристов. Новыми точками притяжения также стали парк аттракционов «Волшебная гора» и два новых пляжа. Огромное спасибо за эти проекты губернатору Михаилу Ведерникову и инвесторам», – отметил глава Пскова.

Кроме того, благодаря национальному проекту «Жильё и городская среда» в Пскове появился сквер на Сиреневом бульваре. Кроме того, во дворах улиц Технической, Алтаева и Звёздной обустроены три спортивные площадки, а в Овсище реализован первый в Пскове инициативный проект «Белочкин хуторок». Также приведена в порядок общественная территория у дома № 2 на улице Конной, отремонтирован двор на Гражданской, 17а, установлены новые детские площадки, обновлены знаки на въездах в Псков.

«Многое из перечисленного произошло благодаря неравнодушным псковичам, которые разрабатывали проекты, активно продвигали их, голосовали и контролировали исполнение. Такими стали и 34 проекта территориальных общественных самоуправлений, с помощью которых удалось значительно улучшить среду проживания. Есть и задел на будущее: разработан проект благоустройства сквера у гостиницы «Рижская». Его воплощение в жизнь начнётся уже в этом году», – заключил глава города.

Ранее сообщалось, что значимые для Пскова проекты перечислил глава города в «Интервью недели» телеканалу «Первый Псковский».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












02 января 2025

Занятия в воскресной школе храма Преполовения Пятидесятницы возобновили в Пскове
02 января 2025

О значимых проектах по благоустройству Пскова в 2024 году рассказал Борис Елкин
02 января 2025

Более двух тысяч км ЛЭП восстановили энергетики в Псковской и Новгородской областях
02 января 2025

Восьмичасовой сон, питьевой режим и спорт: как войти в новый год со здоровыми привычками, рассказали псковичам
02 января 2025

Псковскую кавер-группу показали в программе с Андреем Малаховым
02 января 2025

Сильные осадки ждут жителей Северо-Запада России
02 января 2025

Последствия непогоды продолжают устранять энергетики в Псковской области
02 января 2025

78 бригад энергетиков продолжают ликвидировать отключения электричества из-за непогоды в Псковской области

© 2001-2025 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...