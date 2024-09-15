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Бесплатную консультацию психолога, юриста и соцработника могут получить беременные псковички

В женской консультации Псковского клинического перинатального центра работает кабинет медико-социальной и правовой помощи, где ведут приём психологи, юрист и специалист по социальной работе. Бесплатную помощь могут получить женщины, состоящие на учёте по беременности в консультации перинатального центра, сообщается в группе медучреждения в соцсети «ВКонтакте».

Фото: ПАИ

Консультацию психолога рекомендуется получить на 22–24 неделях беременности. Специалист окажет помощь в адаптации женщины к беременности и родам, в принятии роли матери, в формировании новой системы взаимоотношений «мать – дитя». График приёма: с понедельника по пятницу с 9:00 до 17:15.

Юрист проконсультирует по таким вопросам, как право женщин на меры социальной защиты (поддержки), в том числе в период беременности, гарантии, предусмотренные ТК РФ, порядок обращения в судебные органы для защиты нарушенного права.Чтобы располагать актуальной информацией, консультацию юриста желательно получить примерно за месяц до ухода в декретный отпуск, поскольку размер выплат нередко индексируется и появляются изменения в условии их назначения. График приёма: со вторника по четверг с 14:00 до 15:00.

Помощь специалиста по социальной работе включает в себя комплекс мероприятий, направленных на восстановление, сохранение и укрепление здоровья женщин, попавших в трудную жизненную ситуацию. Также соцработник осуществляет поиск путей решения конкретных задач, консультирует по различным вопросам, а также оказывает эмоциональную и психологическую поддержку. График приёма: в понедельник с 13:00 до 16:00.

После консультации каждой пациентке выдают на руки список рекомендованной психологом литературы об психоэмоциональной подготовке семьи к появлению ребёнка, методичку о размере пособий и выплат гражданам, имеющим детей, и многодетным семьям.

Запись на консультацию к специалистам осуществляется по направлению лечащего врача – акушера-гинеколога (направление необходимо предоставить на консультации) в регистратуре по телефону 56-92-73 или лично. Приёмы в кабинете медико-социальной и правовой помощи доступны на любом сроке беременности.

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