Северное сияние запечатлела псковичка на острове в Псковском озере
Северное сияние запечатлела псковичка Ирена Стрижак на острове в Псковском озере. Свои фотографии автор выложила в группе «АстроПсков» в соцсети «ВКонтакте».
Северное сияние – атмосферное оптическое явление, свечение (люминесценция) верхних слоёв атмосфер планет, возникающее вследствие взаимодействия магнитосферы планеты с заряженными частицами солнечного ветра.
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