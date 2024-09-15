Северное сияние запечатлела псковичка на острове в Псковском озере

10:51, 15 сентября 2024, ПАИ

Северное сияние запечатлела псковичка Ирена Стрижак на острове в Псковском озере. Свои фотографии автор выложила в группе «АстроПсков» в соцсети «ВКонтакте».

Северное сияние – атмосферное оптическое явление, свечение (люминесценция) верхних слоёв атмосфер планет, возникающее вследствие взаимодействия магнитосферы планеты с заряженными частицами солнечного ветра.