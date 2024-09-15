82-летнего мужчину разыскивают в Пскове с июня

14:01, 15 сентября 2024, ПАИ

В Пскове разыскивается Илья Строчков 1942 года рождения. Уроженец Суровикинского района Волгоградской области, проживающий в Пскове, 23 июня пропал без вести, до настоящего времени его местонахождение неизвестно. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Пропавший был одет в синюю спортивную кофту с полосами трёх цветов белой, синей, тёмно-синей и надписью FILA, чёрные брюки, кепку камуфлированного цвета, кроссовки на чёрных шнурках с элементами белого цвета. При себе имеет ключи с брелоком в виде Эйфелевой башни.

Приметы: рост 170–175 сантиметров, нормальное телосложение. Волосы короткие, седые.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Строчкова, просят обратиться по телефонам 59-63-09, 8-921-501-41-90 (отдел разыскной работы УМВД России по городу Пскову), 59-63-22 (дежурная часть УМВД России по городу Пскову) или 02, 112.