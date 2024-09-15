Пскович лишился 51 тысячи рублей во время онлайн-шопинга

12:13, 15 сентября 2024, ПАИ

Пскович хотел купить двигатель внутреннего сгорания, но стал жертвой мошенников, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

33-летний мужчина на сайте бесплатных объявлений нашёл нужный товар. Продавец попросил перевести денежные средства и предоставил реквизиты для оплаты. Ппскович согласился и перевел 51 тысячу рублей, но остался без покупки.

Как только мужчина понял, что стал жертвой мошенников, он обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.