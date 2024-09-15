До +28 градусов ожидается в Псковской области в начале рабочей недели

14:32, 15 сентября 2024, ПАИ

16 сентября в Псковской области ожидается переменная облачность без осадков, сообщили ПАИ в региональном ГУ МЧС.

Будет дуть юго-восточный и южный ветер со скоростью 5–10 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью +8...+13 градусов, днём +23...+28 градусов. Атмосферное давление выше нормы.