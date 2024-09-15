До +28 градусов ожидается в Псковской области в начале рабочей недели
16 сентября в Псковской области ожидается переменная облачность без осадков, сообщили ПАИ в региональном ГУ МЧС.
Будет дуть юго-восточный и южный ветер со скоростью 5–10 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью +8...+13 градусов, днём +23...+28 градусов. Атмосферное давление выше нормы.
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