Квест «Ключи от города» пройдёт в Псковском кремле 20 сентября

11:25, 15 сентября 2024, ПАИ

20 сентября в 12:00 в Псковском кремле организуют квест «Ключи от города», сообщили ПАИ в пресс-службе Псковского музея.

«Конец XVII века. Готовится град Псков к важному делу – стены да башни восстанавливать по указу государя Петра Алексеевича. Но беда приключилась в Псковском кремле. В Приказную палату залезли лиходеи и выкрали ключ. Как только стрельцы узнали о пропаже, все входы и выходы в кремле перекрыли. Немедленно начали расследование, но злодеев не поймали, но Кром никто покинуть не успел», - говорится в описании квеста.

Его участников разделят на команды по 10 человек, которым предстоит решать загадки и отвечать на вопросы «разбойников». Победители получат призы.

Телефон для записи: 8 8112 29 22 59. Квест проходит для организованных групп учеников.