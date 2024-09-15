Псковские ветераны СВО приняли участие в соревнованиях по кибератлетике

12:20, 15 сентября 2024, ПАИ

Псковские ветераны боевых действий приняли участие в соревнованиях по кибатлетике, сообщили ПАИ в фонде «Защитники Отечества».

Участники открытого чемпионата Москвы — люди с ограниченными возможностями здоровья — состязались в выполнении бытовых операций с применением технических средств реабилитации в семи дисциплинах, среди которых протезы рук (предплечье и плечо), бёдра и голени, а также электроколяски, экзоскелеты для шеи.

От Псковской области участвовали социальный координатор филиала фонда «Защитники Отечества» в Пскове, председатель региональной Ассоциации ветеранов СВО Дмитрий Ющенко и заместитель председателя ассоциации Камиль Ижболдин.

Псковичи выступали в дисциплинах «протез голени» и «протез бедра».

Кибатлетика — это комплекс мероприятий, способствующих переходу людей с ограниченными возможностями к полноценной бытовой и трудовой деятельности. Кибатлетика демонстрирует, как развитие и применение современных технических средств реабилитации (ТСР) возвращает человеку утраченные функции.