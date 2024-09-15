Михаил Ведерников поздравил сотрудников регионального управления Роспотребнадзора с днём образования ведомства

12:25, 15 сентября 2024, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил сотрудников и ветеранов регионального управления Роспотребнадзора с днём образования государственной санитарно-эпидемиологической службы России.

«Вы посвятили себя трудному и благородному делу. Вы первыми встаёте на защиту людей от вспышек инфекций и противостоите распространению заболеваний, заботитесь о качестве и безопасности питания, следите за комфортными условиями проживания, труда и в целом обеспечиваете благополучие населения», – отметил глава региона.

Он отметил, что благодаря сотрудникам ведомства жители Псковской области чувствуют себя защищёнными от санитарно-эпидемиологических угроз.

«Уверен, что так будет и впредь. От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия!» – заключил Михаил Ведерников.