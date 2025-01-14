До 56% составила загрузка коечного фонда Псковской инфекционной больницы в праздники

21:25, 14 января 2025, ПАИ

Система здравоохранения Псковской области в новогодние праздники работала в штатном режиме, доложила председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко в ходе совещания в правительстве региона под председательством губернатора Михаила Ведерникова.

В совещании приняли участие первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова, председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко, руководитель управления Роспотребнадзора по региону Елена Припутенко.

Марина Гаращенко отметила, что в праздничные дни загрузка коечного фонда Псковской областной инфекционной больницы составляла от 42 до 56 %.

Елена Припутенко в свою очередь доложила о текущей эпидемиологической ситуации в регионе.

По итогам обсуждения Михаил Ведерников выразил благодарность специалистам за их слаженную и организованную работу. Он также поручил следить за ситуацией в период сезонных заболеваний, чтобы иметь возможность оперативно реагировать на изменения в эпидемиологической обстановке.

Ранее сообщалось, что первый случай лабораторно подтверждённого свиного гриппа – гриппа A (H1N1) – выявили в Псковской области в этом году.