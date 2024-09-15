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Общество

Профильный комитет поздравил сотрудников лесной отрасли с праздником

Комитет по природным ресурсам и экологии поздравил работников лесной отрасли с профессиональным праздником – Днём работников леса.

«В профессиональный праздник хотим поблагодарить всех, кто оберегает наши леса, защищает их от пожаров, незаконных вырубок, занимается их воспроизводством, а также всех работников лесозаготовительных и деревоперерабатывающих предприятий, трудом которых вносится огромный вклад в обеспечение стабильности и развития экономики нашего региона», – говорится в поздравлении.

Комитет пожелал работникам и ветеранам лесного хозяйства и лесопромышленного комплекса успехов в труде, новых профессиональных достижений и благополучия.

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