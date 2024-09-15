В Стругокрасненском районе УАЗ «Патриот» вылетел с трассы и врезался в дерево
В Стругокрасненском районе УАЗ «Патриот» вылетел с трассы в кювет и врезался в дерево, сообщает телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ». За рулём находился женщина 64 лет.
Водитель рассказала, что не сумела справиться с управлением, и добавила, что медицинская помощь ей не нужна. На месте работали сотрудники ГАИ, бригада скорой помощи и пожарные подразделения.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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