В Стругокрасненском районе УАЗ «Патриот» вылетел с трассы и врезался в дерево

14:19, 15 сентября 2024, ПАИ

В Стругокрасненском районе УАЗ «Патриот» вылетел с трассы в кювет и врезался в дерево, сообщает телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ». За рулём находился женщина 64 лет.

Водитель рассказала, что не сумела справиться с управлением, и добавила, что медицинская помощь ей не нужна. На месте работали сотрудники ГАИ, бригада скорой помощи и пожарные подразделения.

Обстоятельства произошедшего выясняются.