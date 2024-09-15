Осенний коридор затмений: неопределённость с зависимостями, узнавание болезненной правды и риск лечения в течение полугода

14:47, 15 сентября 2024, ПАИ

Рекомендации астролога и колумниста ПАИ Натальи Баранов на вторую половину сентября и начало октября.

Ну что, готовы узнать правду о себе? Тогда вперёд! Затмения в астрологии идут сериями, и у каждой из них есть своя определённая тематика и энергетический потенциал. Нынешний коридор затмений локализует и заканчивает тему избавления, разрушения, отделения, краха иллюзий, узнавания болезненной правды, которая тем не менее исцеляет.

Напомню, коридором затмений в астрологии называется период между двумя затмениями. Нынешний откроется лунным 18 сентября и завершится солнечным 2 октября. Но процессы, которые актуализирует затмение, мы можем начать ощущать уже за пару недель, особенно остро – за два-три дня до затмения и два-три после.

Лунное затмение больше влияет на эмоциональную сферу, солнечное – на внешний событийный план. Однако влияние затмения на себя ощущают далеко не все люди. А события затмение может принести только в том случае, если задевает важные точки вашего гороскопа, а это очень небольшой процент людей. В данном случае больше всего шансов попасть в этот процент у Дев и Рыб, родившихся ближе к концу знака, а также у поздних Близнецов и Стрельцов. Их может зацепить как раз лунное затмение. В случае солнечного затмения попасть под его влияние могут Весы и Овны, родившиеся в первой половине знака, Раки и Козероги.

Если ваш день рождения совпадает с затмением (плюс-минус три дня) – это означает, что год будет очень важным и выделенным, поворотной точкой в вашей судьбе. Что именно принесёт этот поворот, судите по событиям, которые происходят в коридоре.

Как понять, что затмение вас касается, не владея астрологическим инструментарием? С вами произошло значимое событие из ряда вон в обозначенный период. Либо начинаются одна за одной мелкие неурядицы, которые растут как снежный ком. Ещё один признак – тема, которая долгое время вызывает беспокойство, актуализируется, как сказали бы психологи, гештальт стремится себя завершить.

Сильные эмоциональные качели могут наблюдаться вблизи лунного затмения именно потому, что бессознательное стремится вынести на поверхность все процессы вашей психики. Те эмоции, которые не осознанны, не прожиты, не до конца поняты, хотят быть разложенными по полочкам, подвергнуться логическому анализу и осмыслению. Не зря лунное затмение происходит на оси Дева – Рыбы. Хаос против порядка, иллюзии против критического мышления. Луна во время затмения соединяется с планетой Нептун, что усиливает все вышеописанные процессы.

В этот период могут прийти важные осознания относительно своих отношений, особенно если есть деструктивные созависимости, по этой причине хорошо работать с психологом. Если вы долгое время находитесь в абьюзивных токсичных отношениях, энергии затмения помогут их завершить, пройти болезненную, но необходимую сепарацию.

Однако люди, подверженные разного рода нехорошим зависимостям и вредным привычкам, в период коридора затмений рискуют сорваться и «развязать». Если вы, напротив, долгое время шли к тому, чтобы расстаться с вредной зависимостью, энергии затмения тоже могут этому поспособствовать. Это как плюс и минус у батарейки, смотря на какой полюс присядете.

Также вблизи затмения можно узнать неприятную правду, которую от вас долго скрывали, или вы сами закрывали на неё глаза. К примеру, об измене мужа или нечистоплотности бизнес-партнёра, об интригах коллег за вашей спиной. Могут также выйти на поверхность семейные тайны. Например, я знаю историю, как человек узнал, что он усыновлённый ребёнок, именно в коридоре затмений.

По причине активности Нептуна я рекомендую с большой острожностью отнестись к приёму сильных медикаментов, есть большой риск отравлений, неожиданных реакций организма и сильных побочных эффектов. Если вблизи затмения назначена плановая хирургическая операция, её лучше перенести. Помимо обычных рисков, возрастают риски и побочки от наркоза, не исключены ошибки с дозировкой. Разумеется, речь не идёт об экстренной хирургии. Также Нептун может спровоцировать ошибки при постановке диагноза. Если есть хоть малейшие сомнения, все анализы и исследования лучше повторить по окончании коридора затмений. Ну и во избежание неприятностей отнеситесь внимательно к тому, что вы едите. Риск любых отравлений и аллергических реакций в этот период повышен.

Если же вы заболели в коридоре затмений, то рискуете лечиться в течение следующего полугода. Все процессы, которые начинаются в коридоре затмений, потом могут развиваться в течение этого срока. В особых случаях речь может идти о двух годах или даже о восемнадцати. Но на это должны быть особые указания в гороскопе.

Общая для всех техника безопасности на период коридора затмений следующая: не начинать важных дел в этот период, особенно в сами дни затмений, именно потому, что больше рисков, когда что-то может пойти не так. События находятся вне нашего контроля и носят оттенок фатальности. Не принимать важных решений: потом их сложнее отмотать назад, а допущенные ошибки тяжелее исправить.

В остальном живём как жили, занимаемся рутинными делами. Меня тут спросили, можно ли стричься в коридор затмений. Сходить с ума точно не стоит. Вряд ли стрижка может оказать фатальное влияние на вашу последующую жизнь, даже если вы решили побриться налысо.

В завершение хочу сказать, что затмение может принести и хорошие события. Например, знакомство с будущим мужем или работу мечты. Такое тоже бывает. В период коридора затмений иногда приходит и Дед Мороз с подарками. Тут уж кто что заслужил. Не зря мы говорим о кармичности коридоров. А карма бывает и доброй.