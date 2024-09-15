Полиция разыскивает пытавшихся ослепить экипаж самолёта в Санкт-Петербурге

15:01, 15 сентября 2024, ПАИ

Полиция ищет хулигана, который попытался лазером ослепить экипаж самолёта, выполняющего рейс Санкт-Петербург – Челябинск. Несмотря на помехи, взлёт воздушного судна прошёл успешно, пишет ТАСС со ссылкой на ГУ МВД России по городу и области.

Точка, из которой исходил лазерный луч, расположена на территории Колпинского района. В это время воздушное судно находилось на высоте 3 000 метров и на расстоянии 30 км от аэропорта Пулково.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Инцидент произошёл в ночь на 15 сентября с самолётом Boeing-738.