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Общество

С 17 декабря из Пскова в Мурманск можно будет добраться прямым поездом

С 15 декабря вместо вагонов беспересадочного сообщения по маршруту Мурманск – Псков РЖД запустят прямой поезд. Он будет ходить три раза в неделю под номером 69/70, сообщает телеграм-канал «1520. Всё о ж/д». Первый рейс из Пскова состоится 17 декабря.

Фото: ПАИ

Поезд будет отправляться из Мурманска в 15:20 и прибывать в Псков на следующий день в 23:25. Из Пскова состав будет выезжать в 1:35 и прибывать в Мурманск на следующий день в 10:45.

Поезд проследует через Петрозаводск и Великий Новгород.

В состав включат вагоны беспересадочного сообщения Мурманск – Минск и Мурманск – Калининград с перецепкой на станции Дно к поезду № 79/80 Петербург – Калининград, который с декабря возвращается на Витебский вокзал Петербурга.

Вагоны беспересадочного сообщения Мурманск – Великие Луки продолжат курсировать по старой схеме в составе поездов № 15/16 Москва – Мурманск и № 607/608 Петербург – Великие Луки с перецепкой на Ладожском вокзале Петербурга.

«Ласточка» Псков – Петрозаводск также сохранится.

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