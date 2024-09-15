Мемориальную плиту погибшему на СВО односельчанину открыли в Себежском районе
На братском захоронении в деревне Дубровка Себежского района установлена мемориальная плита Борису Нураеву, погибшему в зоне специальной военной операции. Об этом сообщает районная газета «Призыв».
На церемонии присутствовали родственники, друзья, односельчане Бориса Нураева, представители администрации, гости деревни. О Борисе Нураеве вспомнили его учитель и сестра.
Заместитель главы администрации Себежского района Надежда Вахта выразила соболезнование родным погибшего и вручила благодарственные письма от главы района Леонида Курсенкова всем, кто помог в установке плиты.
Память Бориса Нураева почтили минутой молчания.
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