Мемориальную плиту погибшему на СВО односельчанину открыли в Себежском районе

16:02, 15 сентября 2024, ПАИ

На братском захоронении в деревне Дубровка Себежского района установлена мемориальная плита Борису Нураеву, погибшему в зоне специальной военной операции. Об этом сообщает районная газета «Призыв».

На церемонии присутствовали родственники, друзья, односельчане Бориса Нураева, представители администрации, гости деревни. О Борисе Нураеве вспомнили его учитель и сестра.

Заместитель главы администрации Себежского района Надежда Вахта выразила соболезнование родным погибшего и вручила благодарственные письма от главы района Леонида Курсенкова всем, кто помог в установке плиты.

Память Бориса Нураева почтили минутой молчания.