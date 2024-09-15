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Общество

Пять маркеров звонков мошенников назвал сотрудник банка

В 60 % случаев мошенники звонят жертвам через мессенджеры, рассказал заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов в студии программы «Вести. Дежурная часть» на канале «Россия 24».

«Начиная с этого года значительным образом увеличилось количество звонков в мессенджерах, и сегодня эта цифра достигает примерно 50–60 %», – уточнил Станислав Кузнецов, добавив, что оставшаяся доля приходится на традиционное мошенничество со звонками по телефону.

«Примерно три четверти мошенников при совершении телефонных звонков используют одно из пяти слов. Либо это МВД, ФСБ, Центральный банк, либо это безопасный счёт, либо пятое – это сообщите код из СМС, тогда мы спасём ваши деньги, да. И если кто-то из наших граждан в телефонном звонке с неизвестного номера услышит одно из этих пяти слов, смело прекращайте разговор», – рекомендовал Станислав Кузнецов.

Ущерб россиян от действий мошенников, по данным Сбера, приближается примерно к 250 млрд рублей, к концу года цифра может вырасти до 300 млрд.

По словам Кузнецова, большая часть украденных денег уходит в кол-центры, которые орудуют против россиян, и не менее 40 % похищенных средств – на финансирование ВСУ.

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