В Великолукском районе пенсионерка пошла за ягодами и пропала

17:29, 15 сентября 2024, ПАИ

В Великолукском районе 72-летняя Нина Степаненко пошла за ягодами и заблудилась, сообщает газета «Наш путь». Женщина пропала в одном из лесов Шелковской волости.

По сообщению знакомой пропавшей, 14 сентября пожилая великолучанка на рейсовом автобусе из Великих Лук доехала до деревни Завод, затем направилась в сторону деревни Клюшно. Примерно в 20:00 14 сентября пенсионерка позвонила знакомой и сообщила, что заблудилась в лесу между деревнями Завод и Клюшно. В каком именно направлении двигалась женщина – неизвестно. Сейчас телефон пенсионерки не отвечает.

При проведении оперативно-поисковых работ местонахождение пенсионерки не было установлено. Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении Нины Степаненко, просят позвонить по телефону дежурной части МО МВД России «Великолукский» (8 811-53) 3-74-77.