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Общество

Эстония намерена добиться от православной церкви полного разрыва связей с Москвой

Эстония намерена принудительно закрыть Эстонскую православную церковь Московского патриархата (ЭПЦ МП), если она откажется разорвать связи с Москвой и «добровольно» влиться в местную православную церковь, которая подчиняется Константинопольскому патриархату. Об этом пишут «Известия».

По мнению правительства страны, ЭПЦ МП должна войти в состав Эстонской апостольской православной церкви (ЭАПЦ). Её паства насчитывает 7 тыс. верующих (у ЭПЦ МП – 100 тыс.), и она всегда противостояла Московскому патриархату. Возглавляющий ЭАПЦ митрополит Стефан опубликовал программную статью, в которой обосновал, почему ЭПЦ МП должна влиться в меньшую церковную структуру, однако ряд экспертов обнаружили в документе передёргивания и ложь.

«Если ситуация не изменится и церковь не придёт к независимости, государству для обеспечения безопасности придётся пойти на крайние меры, которыми может стать принудительное закрытие церкви (ЭПЦ МП). Однако это не значит, что православие в Эстонии будет запрещено», – сообщил высокопоставленный сотрудник МВД Райво Кюйт.

Спикер эстонского парламента Лаури Хуссар назвал ошибкой само существование в стране двух православных церквей, канонически подчинённых Константинополю и Москве.

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