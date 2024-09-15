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ФК «Луки-Энергия» обыграл петербуржцев из «Звезды»

ФК «Луки-Энергия» обыграл петербуржцев из «Звезды». Матч 23-го тура первенства России среди команд Второй лиги дивизиона Б завершился со счётом 3:1, передаёт корреспондент ПАИ.

Фото: Елена Костюкович

Все три гола великолучане забили во втором тайме. На 75-й минуте счёт сравнял Даниил Шабалин, на 78-й вывел великолучан вперёд вышедший на замену Михаил Майборода, ещё через четыре минуты он же забил снова.

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