ФК «Луки-Энергия» обыграл петербуржцев из «Звезды»
ФК «Луки-Энергия» обыграл петербуржцев из «Звезды». Матч 23-го тура первенства России среди команд Второй лиги дивизиона Б завершился со счётом 3:1, передаёт корреспондент ПАИ.
Все три гола великолучане забили во втором тайме. На 75-й минуте счёт сравнял Даниил Шабалин, на 78-й вывел великолучан вперёд вышедший на замену Михаил Майборода, ещё через четыре минуты он же забил снова.
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