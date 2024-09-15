Фестиваль «Зелёные истории» прошёл в Пскове

18:25, 15 сентября 2024, ПАИ

Фестиваль «Зелёные истории» прошёл в Псковской областной универсальной научной библиотеке имени В. Я. Курбатова. Об этом ПАИ сообщили организаторы.

На фестивале все желающие обменивались комнатными растениями и черенками. Организаторы подготовили квиз, мастер-класс «Цветочная открытка», на котором можно создать собственный уникальный растительный рисунок в необычных техниках. Также читателям библиотеки предлагалось посмотреть выставку книг, посвящённая комнатным растениям.

«Такого у нас еще не было, но точно повторится снова. На фестивале «Зеленые истории, читатели обменивались не книгами, а растениями! А также участвовали в квизе, разработанном на основе электронной коллекции «Ботаника» из фонда Президентской библиотеки, читали гороскоп друидов, проходили мастер-классы, играли в «настолки», пили чай, общались. И, конечно, хорошим книгам о растениях и уходе за ними тоже нашлось место», – отметили в библиотеке имени В. Я. Курбатова.

Организаторами выступили специалисты Регионального центра Президентской библиотеки, Креативного Центра и отдела технико-экономической и сельскохозяйственной литературы.



