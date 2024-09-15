Новый участковый терапевт принимает в великолукском филиале Псковской областной больницы

18:43, 15 сентября 2024, ПАИ

Новый специалист начала вести приём в великолукском филиале Псковской областной клинической больницы. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе больницы.

С начала сентября в поликлинике №2 появился новый участковый терапевт – Александра Иванова.

Медработник родом из города Великие Луки. Училась в 12 школе. Окончила Смоленский государственный медицинский университет. После окончания вуза решила вернуться жить в родной город и работать в поликлинике, в которую сама обращалась за медицинской помощью с детства.

⁣

