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Общество

Новый участковый терапевт принимает в великолукском филиале Псковской областной больницы

Новый специалист начала вести приём в великолукском филиале Псковской областной клинической больницы. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе больницы.

На фото Александра Иванова. Фото: Псковская областная больница

С начала сентября в поликлинике №2 появился новый участковый терапевт – Александра Иванова.

Медработник родом из города Великие Луки. Училась в 12 школе. Окончила Смоленский государственный медицинский университет. После окончания вуза решила вернуться жить в родной город и работать в поликлинике, в которую сама обращалась за медицинской помощью с детства.


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