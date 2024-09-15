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Общество

С Днём работника леса поздравила сотрудников и ветеранов лесной отрасли Наталья Фёдорова

Глава Псковского района Наталья Фёдорова поздравила сотрудников и ветеранов лесной отрасли с профессиональным праздником сегодня, 15 сентября. От общей площади Псковского района леса занимают 36%, отметила глава муниципалитета.

С Днём работника леса поздравила сотрудников и ветеранов отрасли Наталья Фёдорова. Фото здесь и далее: ПАИ

«Сердечно поздравляю сотрудников и ветеранов отрасли с профессиональным праздником – Днём работника леса! Псковский район относится к лесной зоне, от общей площади нашего муниципалитета 3573 км², леса занимают 36%. Они богаты дикорастущими ягодами, грибами, лекарственными растениями, различными видами животных. Лес – это наша экология, экономика, это невероятная красота природы и то место, где многие из нас отдыхают душой. Сохранять это богатство, грамотно вести лесоустройство, защищать от негативного воздействия человека и природной стихии помогают работники леса. Спасибо вам за ваш труд!» – сказала Наталья Фёдорова.

Она пожелала сотрудникам лесной отрасли здоровья, семейного благополучия, профессиональных успехов, мира, добра и радости жизни.

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