Способствующие быстрому засыпанию продукты назвал врач
Какие продукты есть перед сном, чтобы быстрее заснуть, рассказала врач-диетолог Людмила Денисенко в интервью радио Sputnik.
По словам врача, аминокислота триптофан и кальций, которые считаются снотворными микроэлементами, содержтся во многих молочных продуктах, в частности в йогурте, молоке и в особенности в сыре.
Для лучшего сна также рекомендуется употреблять травяные чаи, например с ромашкой или вербеной.
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