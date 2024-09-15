Способствующие быстрому засыпанию продукты назвал врач

19:48, 15 сентября 2024, ПАИ

Какие продукты есть перед сном, чтобы быстрее заснуть, рассказала врач-диетолог Людмила Денисенко в интервью радио Sputnik.

По словам врача, аминокислота триптофан и кальций, которые считаются снотворными микроэлементами, содержтся во многих молочных продуктах, в частности в йогурте, молоке и в особенности в сыре.

Для лучшего сна также рекомендуется употреблять травяные чаи, например с ромашкой или вербеной.