Самые престижные профессии назвали россияне
Наиболее престижной по мнению россиян является работа в сфере информационных технологий и медицины. Данные получены по результатам опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Итоги исследования опубликованы на сайте организации.
«Рейтинг престижных профессий по версии россиян сегодня возглавляют сразу две профессии – специалисты в IT-сфере и врачи (по 32%), – говорится в публикации.
Согласно данным, в аналогичном опросе за 2023 год эти профессии так же лидировали с 31% и 30% соответственно.
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