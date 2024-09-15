Самые престижные профессии назвали россияне

21:29, 15 сентября 2024, ПАИ

Наиболее престижной по мнению россиян является работа в сфере информационных технологий и медицины. Данные получены по результатам опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Итоги исследования опубликованы на сайте организации.

«Рейтинг престижных профессий по версии россиян сегодня возглавляют сразу две профессии – специалисты в IT-сфере и врачи (по 32%), – говорится в публикации.

Согласно данным, в аналогичном опросе за 2023 год эти профессии так же лидировали с 31% и 30% соответственно.