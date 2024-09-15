Слёт волонтёров-экологов Псковской области прошёл в Пустошкинском районе

21:40, 15 сентября 2024, ПАИ

Второй слет волонтёров-экологов Псковской области прошёл на базе отдыха «Алоль» в Пустошкинском районе. Участниками стали команды юннатов из 11 муниципалитетов: Опочка, Пустошка, Новоржев, Остров, Пыталово, Невель, Великие Луки, Палкино, Бежаницы, Печоры и Псковский район, сообщили в администрации Опочецкого муниципального округа.

Мероприятие проводилось в рамках реализации проекта-победителя Всероссийского конкурса «Регион добрых дел» в 2023 году при поддержке регионального штаба «Движение Первых».

Программа слета включала множество мероприятий. Участники получили новые знания от экспертов Елены Трегубовой и Оксаны Васильевой, участвовали в создании арт-объекта, высадили красивую зеленую клумбу с многолетними растениями и хвойниками на территории базы, сыграли в «Экологические дебаты», представили свои «Экологические дневники», посетили вечернюю дискотеку и приобрели новых друзей и единомышленников.