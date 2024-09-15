В Пскове стартовали первые занятия психолого-педагогических классов в новом учебном году

22:40, 15 сентября 2024, ПАИ

Первые занятия психолого-педагогических классов Пскова состоялись в новом учебном году. Об этом сообщается в группе «ПОИПКРО» в соцсети «ВКонтакте».

Занятия в психолого-педагогических классах провели доцент центра гражданского образования ПОИПКРО Ольга Вишнева, заведующий центром практической психологии, специального образования и охраны здоровья Надежда Алексеева, старший методист центра практической психологии, специального образования и охраны здоровья Алёна Каменева.

На первом занятии обучающимся были рассказаны организационные моменты обучения. Педагоги вместе с детьми поставили цель обучения и запланировали задачи на учебный год. Обсудили работу по групповым проектам, которые дети будут реализовать в течение учебного года.

Для ребят провели занятие по теме «Самосознание. Внутренняя позиция личности».

Также для учащихся выступили председатель Совета молодых педагогических работников при Псковской областной организации профсоюза работников народного образования и науки РФ, воспитатель детского сада № 7 Наталья Нестерович, учитель-дефектолог сада компенсирующего вида №17 Виктория Делистоян, инструктор по физической культуре центра развития ребёнка «Загадка № 55» Эмилия Кахаева.



Ребятам рассказали о работе воспитателя, учителя-дефектолога. Приглашенные гости поделились своим опытом, плюсами и сложностями работами. Рассказали о своих профессиональных интересах и навыках.