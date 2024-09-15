Собирать рухлядь вокруг дома советует сегодня народный календарь

07:15, 16 сентября 2024, ПАИ

День памяти святой Домны Никодимийской – языческой жрицы, которая приняла христианскую веру, отмечают сегодня, 16 сентября. В этот день на Руси было принято собирать рухлядь вокруг дома, особенно старые лапти, сообщает calend.ru.

Лапти вешали на колья вокруг огорода, столбы у ворот и крыши домов. Это, по мнению наших предков, должно было защитить от сглаза. К вечеру всю рухлядь, кроме лаптей, выбрасывали. А то, что можно было сжечь, сжигали вместе с картофельной ботвой. На Руси верили, что это принесёт благополучие на весь год.

Помимо этого, нужно было торопиться с уборкой льна до наступления холодов и начала обильных дождей.