«Диктант здоровья» стартовал сегодня по всей России

07:36, 16 сентября 2024, ПАИ

Федеральная образовательная акция «Диктант здоровья» стартовала по всей России сегодня, 16 сентября. Она продлится до 21 сентября, сообщили ПАИ в региональном управлении Роспотребнадзора.

Целью мероприятия является популяризация здорового образа жизни и санитарно-гигиенической грамотности. Участники диктанта смогут проверить знания по правилам личной гигиены, основам правильного питания и профилактике заболеваний.

В акции смогут принять участие все желающие старше 13 лет. Старшеклассники из 89 регионов России смогут проверить свои знания очно. Вопросы для них прочитают научные эксперты, известные телеведущие, музыканты, спортсмены, актеры и блогеры. Контролировать точность ответов будут руководители региональных управлений Роспотребнадзора. Остальные участники смогут пройти тестирование на портале Роспотребнадзора.

Очные участники получат грамоты, а прошедшие онлайн-тестирование – сертификат на электронную почту.