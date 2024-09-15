Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

«Диктант здоровья» стартовал сегодня по всей России

Федеральная образовательная акция «Диктант здоровья» стартовала по всей России сегодня, 16 сентября. Она продлится до 21 сентября, сообщили ПАИ в региональном управлении Роспотребнадзора.

Целью мероприятия является популяризация здорового образа жизни и санитарно-гигиенической грамотности. Участники диктанта смогут проверить знания по правилам личной гигиены, основам правильного питания и профилактике заболеваний.

В акции смогут принять участие все желающие старше 13 лет. Старшеклассники из 89 регионов России смогут проверить свои знания очно. Вопросы для них прочитают научные эксперты, известные телеведущие, музыканты, спортсмены, актеры и блогеры. Контролировать точность ответов будут руководители региональных управлений Роспотребнадзора. Остальные участники смогут пройти тестирование на портале Роспотребнадзора.

Очные участники получат грамоты, а прошедшие онлайн-тестирование – сертификат на электронную почту.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












15 сентября 2024

Чем привлекает туристов Добряк – гром-камень по-псковски
15 сентября 2024

Преподаватели ОБЗР из Псковской области прошли практико-ориентированный курс на базе центра «Воин»
15 сентября 2024

Слёт волонтёров-экологов Псковской области прошёл в Пустошкинском районе
15 сентября 2024

В Пскове прошёл отборочный этап чемпионата ФССП России по служебному биатлону среди сотрудников
15 сентября 2024

С Днём работника леса поздравила сотрудников и ветеранов лесной отрасли Наталья Фёдорова
15 сентября 2024

Новый участковый терапевт принимает в великолукском филиале Псковской областной больницы
15 сентября 2024

Фестиваль «Зелёные истории» прошёл в Пскове
15 сентября 2024

Мотоциклист госпитализирован в результате ДТП на улице Труда в Пскове

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...