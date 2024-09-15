Законопроект о защите прав пользователей цифровых подписок рассмотрят на этой неделе
Законопроект о защите прав пользователей цифровых подписок рассмотрят на этой неделе, сообщил в своём Telegram-канале председатель государственной Думы Федерального Собрания РФ Вячеслав Володин.
Законопроект разработан с целью сделать предоставление платных услуг цифровых сервисов и платформ более прозрачным для граждан, пояснил он. В договор об онлайн-подписках в обязательном порядке хотят включить информацию о сроке действия, размере и периоде платежей, порядке отказа от услуг. Договор будет действовать только до последнего дня оплаченного периода.
Это позволит избежать лишних денежных списаний у людей, которые пользуются цифровыми подписками, заключил Вячеслав Володин.
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