Законопроект о защите прав пользователей цифровых подписок рассмотрят на этой неделе

08:18, 16 сентября 2024, ПАИ

Законопроект о защите прав пользователей цифровых подписок рассмотрят на этой неделе, сообщил в своём Telegram-канале председатель государственной Думы Федерального Собрания РФ Вячеслав Володин.

Законопроект разработан с целью сделать предоставление платных услуг цифровых сервисов и платформ более прозрачным для граждан, пояснил он. В договор об онлайн-подписках в обязательном порядке хотят включить информацию о сроке действия, размере и периоде платежей, порядке отказа от услуг. Договор будет действовать только до последнего дня оплаченного периода.

Это позволит избежать лишних денежных списаний у людей, которые пользуются цифровыми подписками, заключил Вячеслав Володин.