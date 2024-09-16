Кофе с коньяком: псковские росгвардейцы задержали похитивших продукты и алкоголь
Росгвардейцы 14 и 15 сентября задержали граждан, подозреваемых в кражах из магазинов в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.
Так, 14 сентября экипаж группы задержания вневедомственной охраны задержал 32-летнего мужчину, похитившего из магазина на улице Ижорского Батальона две упаковки кофе и две бутылки коньяка.
Днём позже, 15 сентября, местный житель 1991 года рождения попытался украсть продукты питания из гипермаркета на Рижском проспекте в Пскове.
По фактам хищений проводятся проверки.
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16 сентября 2024
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