Кофе с коньяком: псковские росгвардейцы задержали похитивших продукты и алкоголь

09:36, 16 сентября 2024, ПАИ

Росгвардейцы 14 и 15 сентября задержали граждан, подозреваемых в кражах из магазинов в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

Так, 14 сентября экипаж группы задержания вневедомственной охраны задержал 32-летнего мужчину, похитившего из магазина на улице Ижорского Батальона две упаковки кофе и две бутылки коньяка.

Днём позже, 15 сентября, местный житель 1991 года рождения попытался украсть продукты питания из гипермаркета на Рижском проспекте в Пскове.

По фактам хищений проводятся проверки.