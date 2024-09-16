Ученик школы в Челябинске принёс молоток и напал с ним на одноклассников и учителей

09:37, 16 сентября 2024, ПАИ

Ученик школы № 68 в Челябинске принёс молоток и напал с ним на школьников и учителей, сообщил губернатор Челябинской области Алексей Текслер в своём телеграм-канале.

«Есть пострадавшие. Они госпитализированы, оказывается вся необходимая медицинская помощь», – рассказал губернатор.

Глава региона также задаётся вопросом, как ученик пронес в школу молоток и почему не отреагировала охрана. «Дал поручение правоохранительным органам, министерству образования, администрации города, уполномоченному по правам ребенка детально разобраться в ситуации. Также поручил провести проверки во всех образовательных организациях», – написал Текслер.