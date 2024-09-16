В Великобритании умерла старейшая кошка в мире

09:46, 16 сентября 2024, ПАИ

Самая старая кошка в мире по кличке Рози умерла в возрасте 33 лет в Великобритании, пишет «Коммерсантъ».

В пересчете на человеческий возраст кошке было 152 года, сообщает издание. Кошка Рози жила в Великобритании, в городе Норидж. Её хозяйка Лила Бриссетт взяла Рози котенком из приюта в 1991 году. Прежние хозяева кошки отдали её в приют из-за аллергии своей дочери на шерсть. По словам хозяйки, у кошки был своеобразный характер и она любила спать у окна.

Рози не была признана официально самой старой кошкой в мире. В 2023 году представители Книги рекордов Гиннесса предложили Лиле Бриссетт закрепить за кошкой титул, но хозяйка не успела этого сделать. Сейчас самой старой в мире считается кошка по кличке Флосси. Ей 27 лет, и она тоже живет в Великобритании.

Старейшей кошкой в мире, по версии Книги рекордов Гиннесса, признана Крим Пафф. Она прожила рекордные 38 лет и 3 дня, её возраст официально подтвержден.

Напомним, что в среднем домашние кошки живут 15 лет, иногда их возраст доходит до 20 лет.