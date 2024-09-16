Комната купеческого быта «Сафьянщиковы» откроется в «Доме на набережной» в Пскове

09:56, 16 сентября 2024, ПАИ

18 сентября в 17:00 в доме Сафьянщикова в Пскове (Советская набережная, 9) откроется комната купеческого быта «Сафьянщиковы». Об этом ПАИ сообщили в объединении «ПсковАРТ».

Экспозиция комнаты-музея купеческого быта «Сафьянщиковы» знакомит посетителей с историей торгового сословия, бытом купечества и историей рода купцов Сафьянщиковых. В экспозиции представлены характерные предметы обихода XIX века, подлинные предметы, принадлежавшие представителям рода Сафьянщиковых, портреты, написанные художниками «ПсковАРТ», родословное древо купеческой династии.

Комната будет открыта для посетителей в определённые дни недели. Подробности можно уточнить по телефону +7 (911) 377-13-47.