Водитель захлебнулся в автомобиле, вылетевшем в водоём в Новосокольническом районе
51-летний мужчина захлебнулся в собственном автомобиле, который вылетел в водоём в деревне Раменье Новосокольнического района, пишет Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».
16 сентября водитель автомобиля Renault Fluence не справился с управлением, в результате машина съехала в кювет, а затем опрокинулась в водоём.
В результате ДТП водитель захлебнулся и скончался на месте до приезда скорой помощи.
На месте работали бригада скорой помощи, пожарные подразделения, следственно-оперативная группа, сотрудники Госавтоинспекции.
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