Водитель захлебнулся в автомобиле, вылетевшем в водоём в Новосокольническом районе

10:13, 16 сентября 2024, ПАИ

51-летний мужчина захлебнулся в собственном автомобиле, который вылетел в водоём в деревне Раменье Новосокольнического района, пишет Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».

16 сентября водитель автомобиля Renault Fluence не справился с управлением, в результате машина съехала в кювет, а затем опрокинулась в водоём.

В результате ДТП водитель захлебнулся и скончался на месте до приезда скорой помощи.

На месте работали бригада скорой помощи, пожарные подразделения, следственно-оперативная группа, сотрудники Госавтоинспекции.