Псковичей приглашают в школу клиросного искусства

10:23, 16 сентября 2024, ПАИ

Новый полугодовой курс обучения в школе клиросного искусства «Хородиа» при храме священномученика Климента Римского города Пскова стартует 3 октября. Накануне, 2 октября, в школе состоится день открытых дверей, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковской епархии.

К обучению приглашаются все желающие от 14 лет. Основное направление – церковное пение. В курс также входит изучение церковно-славянского языка и последования богослужения. По окончании обучения выдаётся сертификат, а также авторский сборник полезных материалов.

Занятия проходят на базе Псковского областного колледжа искусств, а также в храме священномученика Климента Римского города Пскова, где обучающиеся смогут проходить певческую практику.

Отдельно от общего курса в индивидуальном порядке возможен дополнительный курс для желающих стать регентом. Занятия будут включать сольфеджио, задавание тона, дирижирование, а также разбор песнопений.