Срок службы покрытия трассы М-9 в Псковской области продлён за счёт поверхностной обработки

10:05, 16 сентября 2024, ПАИ

Срок службы покрытия трассы М-9 в Псковской области продлён за счёт поверхностной обработки, сообщили ПАИ в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Дорожные работы завершены на 16-километровом участке федеральной трассы М-9 «Балтия» Москва – Волоколамск – граница с Латвийской Республикой в Куньинском районе Псковской области с 419-го по 435-й км.

«В рамках заключенного государственного контракта подрядчик выполнил демаркировку старой разметки и отфрезеровал разрушенное асфальтобетонное покрытие в местах самых значительных дефектов. Затем на отдельных участках был уложен выравнивающий слой из асфальтобетона, а после выполнена одиночная поверхностная обработка. Объект введен в эксплуатацию», – рассказал заместитель начальника ФКУ Упрдор «Северо-Запад» – директор филиала в Пскове Владимир Чернуха.

Ранее устройство поверхностной обработки проводилось на участках федеральной дороги М-9 с 517-го по 557-й км и с 485-го по 517-й км. Такая технология позволяет продлить срок службы покрытия и увеличить межремонтный срок эксплуатации дороги.